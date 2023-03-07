Жительницы Орла назвали самые оригинальные подарки на 8 Марта

7.3.2023 | 11:49 Новости, Общество

За неделю до главного весеннего праздника SuperJob  провел соцопрос среди орловских женщин.

Их попросили вспомнить о самых необычных подарках на 8 Марта. Так, по статистике сервиса SuperJob, 12% женщин Орла запомнились преподнесенные им в подарок комнатные растения. Еще 8% назвали запоминающимся подарком домашнего питомца.

Также 6% опрошенных удивились украшениям, сертификатам и не ожидали получить в подарок на 8 Марта одежду и обувь. Еще 4% запомнили подаренные путешествия, посуду и бытовую технику.

Также в числе оригинальных подарков называли летнюю резину, песню и живых бабочек. Самым популярным подарком на 8 Марта остаются цветы.

ИА «Орелград»

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