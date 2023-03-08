ДК под Орлом за 66 млн рублей построят куряне

ООО «Стройкомплект» из Курска стало единственным участником конкурса.

Комиссия посчитала, что заявка только этой компании соответствует требованиям. Компании до 30 августа 2024 года предстоит построить Баклановский сельский дом культуры в Орловском муниципальном округе. Одноэтажное здание площадью около 785 квадратных метров. Также на подрядчике поставка оборудования, предусмотренного проектной документацией в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».

Цена контракта — 66 257 062 рубля 54 копейки. Предусмотрен аванс – 30%. Приступить к работам подрядчик должен 15 мая 2023 года, указано в документации на сайте «Госзакупки«.

Напомним, эта компания получила контракт на капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ имени М.А. Балакирева» в поселке Стрелецкий. Работы должны были завершить до 1 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»