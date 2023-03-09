Мэрия Орла оплатила ремонт детсада только после вмешательства прокурора

Погашение задолженности было взято на контроль в прокуратуре региона.

В прокуратуре Орловской области состоялся ежемесячный личный прием предпринимателей. В его рамках был рассмотрен вопрос одного из бизнесменов, который ранее на аналогичном приеме пожаловался на действия муниципального заказчика. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, беседу с этим и другими предпринимателями провели прокурор Орловской области Алексей Тимошин и бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. Поднятые вопросы касались в основном соблюдения уголовно-процессуального законодательства при проведении правоохранительных органами процессуальных проверок и расследовании уголовных дел. По всем поступившим обращениям даны поручения о проведении проверок.

«Ранее на личный прием к прокурору области обратился индивидуальный предприниматель о нарушении его прав, неоплате выполненных работ по муниципальному контракту, — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. — Установлено, что в апреле 2022 года МБДОУ «Детский сад №62 города Орла» с заявителем был заключен муниципальный контракт на выполнение текущего ремонта помещений учреждения. Цена контракта составляла более 390 тысяч рублей».

Работы были выполнены в установленный срок, однако положенных денег бизнесмен не получил. В связи с несвоевременной оплатой работ по исполненному контракту прокуратурой Советского района в адрес мэра города Орла было внесено представление. Только после вмешательства прокуратуры задолженность по контракту была погашена в полном объеме, а права предпринимателя были восстановлены. В прокуратуре неоднократно подчеркивали, что в числе приоритетных задач остается защита предпринимательства.

Так, в 2022 году по выявленным нарушениям прав хозяйствующих субъектов орловскими прокурорами было внесено более 750 актов реагирования, к ответственности были привлечены 448 лиц. Также прокуроры отклонили почти 81 процент заявлений органов контроля о согласовании проведения внеплановых проверок (305 из 378).

«В ежедневном режиме ведется мониторинг ситуации по погашению задолженности перед хозяйствующими субъектами, — сообщала ранее пресс-служба надзорного ведомства. — По мерам реагирования в прошлом году заказчиками погашена задолженность по контрактам на сумму свыше 770 миллионов рублей. На контроле прокуратуры остается вопрос погашения задолженности перед предпринимателями в сумме почти 54 миллиона рублей. Прокурор области поручил принять исчерпывающие меры реагирования в защиту прав хозяйствующих субъектов».

ИА «Орелград»