Ночью в Орловской области ожидается снегопад

9.3.2023 | 19:09 Новости, Общество

Жителей региона призывают к осторожности.

«Атлантический циклон будет перемещаться от Белоруссии на север-северо-восток к Баренцеву морю, — сообщает в своей группе «Орловский гидрометцентр». — Ночью ожидаем сильный снег! Будьте осторожны!»

Отметим, в течение суток температура будет колебаться между +4  и  -5. Такие качели от оттепели к морозу могут  привести к ЧП на дорогах и быть проблемой для пешеходов.

По данным сайта «Погода и климат», этот март значительно отклонился от нормы. Теплее на несколько градусов, чем обычно. Однако до рекордов 2020 года далеко. Например, 5 марта было + 14,2. Самым холодным оказался март 1964 года. Так, 7 числа зафиксировано – 37,8 градуса.

ИА «Орелград»

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