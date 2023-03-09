Орловцы могут помочь разведчикам, находящимся в зоне СВО

Администрация Орловской области сообщила о запросе бойцов из района Кременной.

Необходимы квадрокоптеры, планшет, телефон, камеры, кабель для интернета, роутеры и радиомост. Общая цена предполагаемой закупки — 930 тысяч рублей. Все, кто в силах и хотят помочь, могут перевести деньги по реквизитам или воспользоваться кодом на фото.

В администрации Орловской области уточнили, что ранее при поддержке бизнеса и граждан на 1,1 млн рублей купили тепловизоры, рации и квадрокоптеры, дроновое ружье. Также на 2,7 млн рублей приобрели вещи для росгвардейцев. Заказанные товары уже начали поступать.

ИА «Орелград»