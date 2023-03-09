Орловцы могут помочь разведчикам, находящимся в зоне СВО

9.3.2023 | 10:54 Новости, СВО

Администрация Орловской области сообщила о запросе бойцов из района Кременной.

Необходимы квадрокоптеры, планшет, телефон, камеры, кабель для интернета, роутеры и радиомост. Общая цена предполагаемой закупки — 930 тысяч рублей. Все, кто в силах и хотят помочь, могут перевести деньги по реквизитам или воспользоваться кодом на фото.

В администрации Орловской области уточнили, что ранее при поддержке бизнеса и граждан на 1,1 млн рублей купили тепловизоры, рации и квадрокоптеры, дроновое ружье. Также на 2,7 млн рублей приобрели вещи для росгвардейцев. Заказанные товары уже начали поступать.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования