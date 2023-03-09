Орловские гаишники проверили автобусы и выхлопные газы

Несколько рейдовых мероприятий прокатилось по региону.

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области, в Орле сотрудники городского отдела провели профилактический рейд по проверке пассажирского транспорта. Главной целью мероприятия было заявлено «обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием автобусов, а также выявление и пресечение фактов нарушений». К проведению рейда полицейских подтолкнула тревожная статистика.

Согласно ей в прошлом году на территории только областного центра было зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В результате этих инцидентов 35 человек получили травмы различной степени тяжести, а два человека, к сожалению, погибли. В текущем году на территории Орла зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в результате которых три человека получили телесные повреждения.

«Тяжесть последствий при происшествиях с участием автобусов несоизмеримо выше в сравнении с другими категориями транспортных средств, — подчеркивают в УГИБДД. — Опыт, мастерство водителя – вещь незаменимая, но есть еще одна составляющая безопасной езды по дорогам — техническое состояние пассажирского транспорта выезжающего на линию».

В целях повышения безопасности пассажирских перевозок на территории города Орла и были организованы и проведены дополнительные профилактические мероприятия. Кстати, в ходе рейдового мероприятия сотрудники городского отдела ГИБДД выявили семь грубых нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Еще одно профилактическое мероприятия провели сотрудники ОГИБДД по Троснянскому району, которые, как следует из ведомственного сообщения, проверили дымность и токсичность выхлопных газов дизельного автотранспорта, в том числе автобусов. Проверяли их на возможное превышение загрязняющих веществ в выбросах отработавших газов. Измерения проводятся с использованием контрольного прибора – дымомера «Мета-01 МП».

«В случае если содержание углеводородов, сажи и угарного газа превышает нормативные показатели, в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении по статье 8.23 КоАП РФ, — пояснили в УГИБДД. — Наказание за данное правонарушение на водителя составляет либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей. Также проводится проверка на наличие события административного правонарушения в отношении должностного лица, осуществившего выпуск транспортного средства в рейс с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума. Штраф на должностное лицо составляет от 500 до 1000 рублей».

ИА «Орелград»