Суд вновь оценил законность штрафа за рекламу с участием Павла Буре

Законность штрафа за ненадлежащую рекламу вклада была подтверждена арбитражом.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность постановления этого ведомства о назначении административного наказания АО «СМП Банк». Ранее финансовая организация получила от антимонопольщиков штраф в размере 105 тысяч рублей за нарушение требований законодательства РФ о рекламе. Однако банк с этим не согласился и начал оспаривать постановление в судебном порядке.

В Орловском УФАС напомнили, что история началась в 2022 году. Сотрудники ведомства проводили плановый мониторинг рекламы финансовых услуг на территории Орловской области. Их внимание привлек ролик, транслировавшийся на одном из региональных телеканалов. Это была реклама финансовых услуг с участием известного хоккеиста Павла Буре. Содержание ролика показалось антимонопольщикам спорным.

«В рассматриваемой рекламе было выделено наиболее привлекательное для потребителя условие: процентная ставка по вкладу, — объясняют в УФАС. — Иные условия, необходимые потребителю для принятия осознанного решения по оформлению вклада в банке, транслировались в течение такого времени, которое не позволяло адекватно прочесть и уяснить указанные условия».

Изучив спорный ролик, орловские антимонопольщики пришли к выводу, что имеет место «несоразмерность времени и объема указания полной информации по вкладу, информации о лице, предоставляющем финансовую услугу». По их мнению, это «привело к потере восприятия полного объема текста рекламы, что создало условия для введения потребителей в заблуждение».

Факт распространения ненадлежащей рекламы ранее был подтвержден вступившим в силу решением суда. Штраф был наложен в рамках заведенного административного дела по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Постановление было оспорено банком сначала в суде первой инстанции, то есть в арбитражном суде Орловской области, который поддержал антимонопольщиков. Апелляционный суд фактически повторно оценил законность вышеуказанной рекламы и тоже принял позицию антимонопольной службы. В результате суды уже двух инстанций признали постановление Орловского УФАС России о назначении штрафа законным и обоснованным.

ИА «Орелград»