В Ливнах открыли центр для общения лиц старшего поколения

Пенсионеры райцентра Орловской области теперь могут с пользой и интересом провести свободное время.

Организаторы центра организовали площадку, на которой пенсионеры смогут не только пообщаться друг с другом, но и почитать книги, посмотреть фильмы или провести время за настольными играми. Это возможность для активного старшего поколения получить новые впечатления и даже знания.

Центр общения старшего поколения работает в Ливнах на улице Дзержинского в доме №79.

Стоит отметить, что подобные центры открываются по всей стране. Это проект Пенсионного фонда России. Он стартовал после слияния ПФР и Фонда социального страхования. Центры общения для лиц старшего поколения открывают на освободившихся после объединения площадках. В помещениях оборудуют компьютерные залы, мини-библиотеки и аудитории для лекций и тренингов.

В СФР региона уточнили, что 7 марта прошло чаепитие, посвященное празднованию дня 8 Марта. Руководитель Центра Татьяна Ретинская рассказала о грядущих интересных встречах. В марте их будет 22.

ИА «Орелград»