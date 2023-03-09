В Орле в очередной раз ищут подрядчика для ФОКа

По крайней мере дважды сообщалось, что найден проектировщик.

Однако закупка вышла на очередной виток. «Орелгосзаказчик» проводит открытый конкурс в поисках подрядчика для разработки проектной документации и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Орле на улице Матвеева. Заявки ожидают до 23 марта.

Начальная цена контракта — 229 533 452 рубля. Аванс — 30%, указано на сайте «Госзакупки«. Срок исполнения контракта — 25 декабря 2024 года. Условный адрес — Матвеева, з/у 12а.

В августе 2022 года был определен подрядчик для выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации для строительства ФОКа на улице Матвеева. Однако 3 марта 2023 года на «Госзакпуках» появилась информация, что контракт расторгнут.

В технологическом задании указано, что здание должно быть двухэтажным. В нем следует запланировать универсальный спортивный зал (бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол), тренажерный зал, зал для занятий танцевальным спортом, предусмотреть санитарные, технические, административные помещения. ФОК должен принимать до 180 занимающихся в сутки. В обязанности подрядчика также войдет оснащение инвентарем и благоустройство территории.

ИА «Орелград»