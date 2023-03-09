В столкновении «Жигулей» с деревом пострадали двое

Празднование 8 марта завершилось в орловской больнице.

Авария произошла в Мценске. За рулем ВАЗ-21053 находился 36-летний мужчина. Он двигался по улице Орловской. Примерно в 21:30 в районе дома №44 водитель не справился с управлением и съехал с дороги. На пути оказалось дерево. Водитель и его 25-летняя пассажирка, находившаяся в момент аварии на переднем сидении, госпитализированы в Мценскую ЦРБ, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В этот же день «Калина Спорт» врезалась в дерево в Ливнах. Водитель и пассажир в реанимации. Мужчина, находившийся за рулем, был ранее лишен прав. За секунды до аварии он совершал обгон через сплошную.

ИА «Орелград»