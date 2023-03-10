Два десятка работодателей получили предостережения из-за мигрантов

Правоохранители предупредили их о недопустимости нарушения обязательных требований.

В Орловской области в минувшем году в рамках профилактических мероприятий в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было внесено 18 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований миграционного законодательства. Такие данные содержатся в обзоре практики государственного контроля в сфере миграции, представленном Управлением по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками УВМ были проверены объекты строительства, в том числе в жилом секторе – 25 (в 2021 году – 35), промышленные предприятия – 1 (в 2021 году – 3), объекты торговли – 2 (в 2021 году – 11), жилой сектор – 231 (в 2021 году – 205), иные объекты – 900 (в 2021 году – 1063). Всего было проведено 1159 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства.

Отметим, что 57 административных протоколов было заведено по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ). К слову, УВМ провело анализ возбужденных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дел об административных правонарушениях – всего их было 52 за отчетный период времени. Из анализа следует, что чаще всего орловские работодатели попадались на нарушении порядка уведомления) территориального органа МВД о заключении и прекращении трудовых либо гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг с иностранными работниками.

Подать такое уведомление работодатель обязан в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения/расторжения соответствующего договора. Однако в Орловской области ИП и юрлица то ли забывают об этой норме, то ли пренебрегают ей. По крайней мере, в минувшем году за такое нарушение в регионе было составлено 38 административных материалов по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Добавим, что в январе 2023 года сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД было проведено 300 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 201 административное правонарушение, связанное с нарушением режима пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

ИА «Орелград»