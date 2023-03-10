Житель Орловской области ответит за лжесвидетельство в суде

10.3.2023 | 11:36 Закон и порядок, Новости

Житель Знаменского района хотел освободить знакомую от ответственности и дал ложные показания.

Мужчина участвовал в заседании Хотынецкого районного суда, когда дал ложные показания по делу против своей знакомой. Так он рассчитывал освободить ее от уголовного наказания. Злоумышленник исказил обстоятельства совершенного преступления, но его обман был раскрыт.

По факту лжесвидетельства в суде возбудили уголовное дело. Как сообщают в прокуратуре Орловской области, в настоящее время расследование завершено. С обвинительным заключением дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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