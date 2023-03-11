Чиновники полгода игнорировали требование обезопасить школу

11.3.2023 | 14:03 Закон и порядок, Новости

Только суд сдвинул с мертвой точки решение острой проблемы.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области, рассмотрены и удовлетворены исковые требования местного прокурора, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Он обратился в суд с иском к администрации Глазуновского района и МБОУ «Очкинская основная общеобразовательная школа» и просил о признании бездействия чиновников незаконным и понуждении их к совершению действий.

В обоснование иска он указал, что еще в прошлом году прокуратурой района была проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов и территорий образовательных организаций. Такие проверки, напомним, по поручению прокуратуры Орловской области проводятся по всему региону. В данном случае нарушения надзорное ведомство усмотрело в деятельности администрации Глазуновского района и руководства указанной школы.

Последняя относится к четвертой категории опасности. Следовательно, ее здание должно быть оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Решить проблему можно было без суда. Для этого еще в начале октября 2022 года в адрес уполномоченных должностных лиц было внесено прокурорское представление.

Однако выявленные нарушения, как установил суд, до настоящего времени не устранены. Бездействие чиновников явно затянулось. Впрочем, теперь ситуация должна сдвинуться с «мертвой точки». Суд иск удовлетворил и обязал администрацию района в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить выделение денежных средств в размере, необходимом для оборудования учебного здания системой экстренного оповещения. А саму школу обязали в течение двух месяцев со дня поступления денег оборудовать учебное здание указанной системой.

ИА «Орелград»

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