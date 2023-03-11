Мэр Орла распорядился создать новую школу

Постановление об учреждении датировано 6 марта.

Новое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение №53 будет располагаться в здании 5 на улице Зеленина.

Юрий Парахин поручил управлению образования, спорта и физкультуры подготовить проект Устава МБОУ — школы №53, проект распоряжения о назначении на должность руководителя, утвердить штатное расписание.

Финансовому управлению поручено предусмотреть в бюджете Орла субсидии на выполнение муниципального задания для вновь созданного учреждения.

Напомним, школу обещали открыть к началу нового учебного года. Она станет самой большой в Орле и сможет принять до 1225 детей. Подрядчику уже выплачено 1 041 млн рублей. Недавно сообщалось о дополнительных 300 млн для ввода объекта в эксплуатацию.

ИА «Орелград»