Мэр Орла распорядился создать новую школу

11.3.2023 | 10:02 Важное, Новости, Образование

Постановление об учреждении датировано 6 марта.

Фото Владимира Ивановского

Новое муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение №53 будет располагаться в здании 5 на улице Зеленина.

Юрий Парахин поручил управлению образования, спорта и физкультуры подготовить проект Устава МБОУ — школы №53, проект распоряжения о назначении на должность руководителя, утвердить штатное расписание.

Финансовому управлению поручено предусмотреть в бюджете Орла субсидии на выполнение муниципального задания для вновь созданного учреждения.

Напомним, школу обещали открыть к началу нового учебного года. Она станет самой большой в Орле и сможет принять до 1225 детей. Подрядчику уже выплачено 1 041  млн рублей. Недавно сообщалось о дополнительных 300 млн для ввода объекта в эксплуатацию.

ИА «Орелград»

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