На достройку школы на Зеленина выделили 300 млн рублей

По мнению орловских чиновников, это все необходимые средства.

Об увеличении финансирования на заседании профильного комитета облсовета рассказал член Правительства Орловской области — руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев.

«По моей информации, все необходимые средства доведены», — цитируют чиновника «Орловские новости».

На этот год выделено более 300 млн рублей, которых не хватало, отмечает СМИ.

Депутаты поинтересовались реальной готовностью объекта, так как звучали разные оценки от 80 до 58%. Сергей Антонцев предложил обсудить это в «рабочем порядке».

Напомним, школу начали строить в январе 2021 года. Сроки сдачи неоднократно переносились, очередной — 30 мая 2023 года. Цена контракта с 892,7 млн рублей выросла до 1 041,7 млн рублей. И этих денег тоже не хватило. О необходимости дополнительного финансирования заявили в конце 2022 года. При этом расследуется дело о мошенничестве при строительстве объекта. Правоохранители обнаружили завышение стоимости материалов на 30 млн рублей.

ИА «Орелград»