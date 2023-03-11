В Ливнах просубсидируют муниципальную баню

Новые правила субсидирования утвердила администрация города.

В Ливнах администрация города отменила порядок субсидирования муниципальной бани, принятый в самом конце 2022 года, и приняла новые правила. Согласно им, субсидии на возмещение затрат положены муниципальному унитарному коммунальному предприятию «Ливенское» в связи с оказанием банных услуг населению города Ливны, причем действие документа рассчитано на 2023-2025 годы. Новые правила устанавливают жесткие требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

По условиям субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города, на безвозмездной и безвозвратной основе. Право на ее получение МУКП «Ливенское» имеет только в том случае, если оно оказывает банные услуги по тарифам, утвержденным администрацией города Ливны. Расценки в последний раз были утверждены прошлой осенью. Согласно им, одна помывка в общем отделении бани стоит 250 рублей (для пенсионеров, при предъявлении пенсионного удостоверения, она стоит 170 рублей); одна помывка в душе или в ванне – 250 рублей. Тарифы на помывку в номерах высшего разряда: трехместный номер – 750 рублей в час, шестиместный номер – 900 рублей в час.

Субсидии предназначены на возмещение из бюджета убытков, которые несет муниципальная баня, вынужденная работать по городским тарифам и предоставлять льготы. Однако правила гласят, что для определения и обоснования размера убытков МУКП «Ливенское» обязано вести раздельный учет доходов и экономически обоснованных затрат по банным услугам, предоставляемым населению, и иным осуществляемым видам деятельности. В частности, предприятие будет обязано предоставлять чиновникам справку о количестве помывок в общих отделениях бани, в душе и ванне за предшествующий год, в том числе количество помывок льготной категории граждан. Достоверность информации должна проверяться чиновниками.

Положительным результатом предоставления субсидии будет считаться сохранение к 31 декабря посещаемости бани на уровне не ниже 90 процентов к предыдущему году. К слову, ранее проект документа прошел экспертную оценку. Из нее следует, что постановление администрации города «не содержит положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, не вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения, затруднения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности».

ИА «Орелград»