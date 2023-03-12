Число выдворенных из Орла иностранцев выросло в 10 раз

Судебные приставы сопроводили до госграницы более 30 мигрантов.

За 12 месяцев 2022 года орловскими судебными приставами из подразделения ОУПДС в специальное учреждение «Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Орловской области» было препровождено и помещено 27 иностранных граждан. Для сравнения, в 2021 году показатель составлял 13 человек. Такие данные приведены в отчете о деятельности регионального Управления ФССП за минувший год.

В 2022 году местными судебными приставами-исполнителями было вынесено 31 постановление о препровождении иностранных граждан и лиц, без гражданства, до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в отношении 31 лица, которые были исполнены. Для сравнения, в предшествующем году было вынесено всего три таких постановления, до госграницы были сопровождены трое иностранцев. Таким образом, показатель выдворенных из региона иностранцев за год вырос в 10 раз.

«Случаев побега или иных противоправных действий со стороны выдворяемых судебными приставами по ОУПДС не допущено, — отмечено также в ведомственном отчете. — Взаимодействие с розыскными подразделениями отделов внутренних дел УМВД России по Орловской области, также своевременное получение сведений о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда позволили судебным приставам по ОУПДС выявить местонахождение 67 граждан, объявленных в розыск (в предшествующем году — 98)».

Тем временем, сотрудники регионального УМВД приняли участие в семинаре-совещании по профилактике и противодействию молодежного экстремизма и терроризма с представителями правоохранительных и контролирующих органов государственной власти. Как сообщили в пресс-службе УМВД, мероприятие состоялось в Орловском государственном аграрном университете имени Парахина. Также участие приняли преподаватели и работники, отвечающие за воспитательную работу, представители студенческих советов факультетов, волонтеры, участники кибердружины.

«Полицейские обучили их методам деятельности в сфере противодействия терроризму, — уточняет пресс-служба УМВД России по Орловской области. — Кроме этого, собравшиеся обсудили аспекты комплексной безопасности в высших образовательных учреждениях, профилактику молодежного экстремизма и безопасность в сети «Интернет», межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России, выявление деструктивных субкультур в молодежной среде».

ИА «Орелград»