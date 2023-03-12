Определен подрядчик для ремонта школы искусств в Малоархангельске

12.3.2023 | 16:00 Новости, Строительство

Победителем отбора стала компания из Орла.

На открытый конкурс было подано две заявки.  Наиболее выгодное предложение сделало ООО «Долина». Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Малоархангельская ДШИ» оценен в  11 957 940 рублей. Подрядчику предстоит обновить кровлю, фасад, технические и служебные помещения,  классы. Предусмотрена замена электрощитового оборудования, сантехники, сетей связи. Срок исполнения контракта – 31 августа 2023 года, указано на сайте «Госзакпуки». Гарантия – пять лет с даты подписания сторонами акта приемки.

ООО «Долина» ремонтировало кровлю и фасад Ливенской ЦРБ. В настоящий момент продолжается ремонт внутренних помещений, сообщал портал Орловской области.

По данным kartoteka.ru, ООО «Долина» зарегистрировано в Орле в 2016 году. Директор и учредитель —  Валижон Султанов. Чистая прибыль в 2021 году – 11,6 млн рублей. В арбитражном суде компания выступала только в качестве истца.

ИА «Орелград»

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