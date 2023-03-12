Собчак отметила, как успешно Орел притворяется Венецией

12.3.2023 | 19:49 Новости, Происшествия

Журналистка в своем канале предложила открыть пункты аренды лодок.

« <…>привлекать капитал и развивать инфраструктуру, глядишь, и туристы потянутся. Ну, или всё-таки сделать ливнёвки, тут уж выбор за вами, господа хорошие», — написала Ксения Собчак.

Ночью 10 марта Орел засыпало снегом. 11 марта пошел сильный дождь. Система водоотведения, где она есть, не справилась с задачами. Орловцы делятся в соцсетях фотографиями затопленных улиц и парковок.

Отметим, что аналогичная ситуация по всей области. В Ливенском районе поселки начало заливать еще в середине недели.

Фото Романа Жукова, групп Орел LIVE, Город Орел, Орел Автомобильный.

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Орелград. 2023 год

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