Собчак отметила, как успешно Орел притворяется Венецией

Журналистка в своем канале предложила открыть пункты аренды лодок.

« <…>привлекать капитал и развивать инфраструктуру, глядишь, и туристы потянутся. Ну, или всё-таки сделать ливнёвки, тут уж выбор за вами, господа хорошие», — написала Ксения Собчак.

Ночью 10 марта Орел засыпало снегом. 11 марта пошел сильный дождь. Система водоотведения, где она есть, не справилась с задачами. Орловцы делятся в соцсетях фотографиями затопленных улиц и парковок.

Отметим, что аналогичная ситуация по всей области. В Ливенском районе поселки начало заливать еще в середине недели.

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