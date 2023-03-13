Чиновникам не удалось отнять землю у «Черкизово-растениеводство»

Спор рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

С иском обратилась Администрации Знаменского района. Чиновники заявили о долгах по арендной плате за 54 участка. По их мнению, с 1 января по 20 декабря 2020 года у ООО «Черкизово-растениеводство» накопилось около 11,2 млн рублей. Администрация потребовала взыскать эти средства, около миллиона пени и расторжения четырех договоров аренды с возвратом земельных участков.

Суд установил, что договоры подписывались в 2008, 2010 и 2011 годах. Их сроки действия – 49 лет. Арендатор заявил, что все необходимые платежи проведены в полном объеме. Отметил, что «долги» накопились, если считать арендную плату по Решению Знаменского районного Совета народных депутатов от 30 декабря 2019 года, которым размер ставки был изменён с 0,58% до 6,25%. Однако этот акт является незаконным. К такому выводу пришел Орловский областной суд еще в марте 2022 года. Также признан недействующим из-за отсутствия экономического обоснования п. 3 решения № 38-06-РС Знаменского районного Совета от 26 февраля 2021 года, которым вновь был повышен размер ставки до 6,25%. Ответчик же рассчитывает арендную плату по установленной Постановлением Администрации Знаменского района № 222 от 7 августа 2015 года ставке 0,58%.

Обращение истца с иском о взыскании долга, исчисленного на основании нормативного акта муниципального органа, признанного незаконным, представляет собой злоупотребление правом, отметил Арбитражный суд.

«Поскольку в качестве оснований для расторжения договоров аренды Администрацией указано на наличие задолженности ответчика в спорный период, при этом во взыскании данной задолженности судом отказано ввиду ее отсутствия по вышеуказанным основаниям, то и требование истца в данной части, а также требования об возврате земельных участков, как производное от требований о расторжении договоров, также не подлежат удовлетворению», — говорится в решении.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

Отметим, в июне 2022 года сайт правительства Орловской области сообщал, что «ООО «Черкизово-растениеводство» — надежный партнер области, ведущий успешную работу на территории региона, обеспечивающий рабочими местами население и принимающий активное участие в благоустройстве дорог местного значения». Более 20 тысяч га земли составят посевные площади в Болховском, Мценском, Знаменском и Хотынецком районах области.

ИА «Орелград»