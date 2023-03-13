Сотовых операторов обязали демонтировать линии связи ради яблоневого сада

Решение вынес Арбитражный суд Орловской области.

С иском обратились индивидуальный предприниматель и глава КФХ. Им принадлежат два участка в Сабуровском сельском поселении. На территории площадью 141 гектар предприниматель и фермер закладывают яблоневый сад. В октябре 2021 года на земельных участках были повреждены сети, принадлежащие ПАО «МегаФон» и ПАО «МТС», которые впоследствии восстановлены. Собственники земли в иске указали, что им не было известно о проложенных подземных сетях до их повреждения, так как в ЕГРН отсутствуют записи об обременении волоконно-оптическими линиями связи и охранной зоной.

Нахождение на территории ВОЛС препятствует использованию земельных участков по их целевому назначению, поскольку это приведет к порче имущества ответчиков. Хотя оно и находится на значительной глубине, закладка яблоневого сада требует не только использования поверхности. Например, нужно обрезать корни деревьев. Также закуплена система полива для сада, трубы которой будут монтировать на глубину больше глубины промерзания, а это в Орловской области от 1,1 м. до 1,4 м. Истцы также намерены построить склад, чему также могут помешать ВОЛС.

Суд выяснил, что линии связи прокладывались около 20 лет назад. Ныне цельные участки в то время принадлежали 661 собственнику. Доказательств того, что АО «Реком» (правопредшественник ПАО «МТС») согласовало со всеми дольщиками размещение подземной линии связи до её прокладывания не имеется, отметил суд.

В альбоме рабочей документации, приложенной ПАО «МегаФон» к отзыву на исковое заявление, указано, что трасса прокладки оптического кабеля согласована с заинтересованными организациями и землепользователями, но рабочая документация, представленная ответчиком , не была подписана собственниками земельных участков или их представителями. Наличие разрешения на прокладку сетей от Администрации Сабуровского сельского поселения Орловского района правового значения не имеет, отметил суд.

Таким образом арбитраж пришел к выводу, что ответчики самовольно разместили линии связи на земельных участках истца, в отсутствие согласия 661 собственника земельных участков.

Возражения о том, что перенос части линейных объектов невозможен и нарушит права абонентов, суд отклонил в связи с недоказанностью. Тем более, истцы не настаивают на сносе, что повлечет утрату функциональности всего объекта, а просят проложить линию связи в обход их участков.

Арбитражный суд обязал демонтировать ВОЛС в течение десяти дней с даты вступления решения в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»