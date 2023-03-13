Орловские сироты могут обратиться за жилищными сертификатами

Его можно использовать для покупки квартиры в любом районе Орловской области.

В Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области напоминают, что право получить жилищный сертификат имеют сироты в возрасте от 23 лет, нуждающиеся в обеспечении жильем. Он дает им право приобрести жилое помещение в любом муниципальном образовании региона на выбор. Срок действия сертификата – три месяца.

Заявления на получение сертификата принимают до 1 мая в Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения по адресу: Орел, ул. М. Горького, д. 45, каб. 61.

Консультацию по данному вопросу также можно получить по номерам телефонов: 8 (486 2) 598-831; 598-832 в рабочие дни с 9 до 18 часов с перерывом на обед.

ИА «Орелград»