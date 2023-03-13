Остался день до завершения приема заявок на строительство «Озерок»

Благоустройство исторической территории планируется в райцентре Орловской области.

Администрация Колпнянского района проводит электронный аукцион. Цена контракта – 79,37 млн рублей. Заявки на участие принимают до 14 марта. Победителя определят 16 марта.

На территории бывшего стадиона должны разместить детские и спортивные площадки, у воды — многоуровневый деревянный настил для рыбалки и принятия солнечных ванн. Подрядчику предстоит проложить прогулочный гравийный маршрут, велодорожки, установить малые архитектурные формы, обустроить площадки для гриля и торговли, парковку.

Проектно-сметная документация разработана ООО «Хайтек Проект».

ИА «Орелград»