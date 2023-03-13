В Орле определен застройщик для земли под «карточным домиком»

13.3.2023 | 9:58 Новости, Строительство

Участок достался новичку.

На участие в конкурсе было подано несколько заявок, среди прочих от «Орелстроя» и «Холикона». Последний был пионером в программе «Ответственный застройщик». С этой компанией начали внедрять практику предоставления земли без торгов с условием передачи квартир в новостройках в собственность муниципалитета.

Комиссия оценила предложения участников, и участок на Набережной Дубровинского достался ООО «Специализированный застройщик ОМЕГА ПАРК». Компания зарегистрирована в  Москве, но работает в Орловской области. Например, построила дом в Образцово в ОМО на Бульваре Героев.

По данным kartoteka.ru, ООО «Специализированный застройщик ОМЕГА ПАРК» зарегистрировано в 2020 году. Уставный капитал – 2,6 млн рублей. Генеральный директор – Юрий Королев. Он же является одним из учредителей. На его долю приходится 0,04%. Главный учредитель — ООО «СТС-ГРУПП». Директор и бенефициар – Андрей Величкин. Последняя компания реализует ряд объектов: ЖК «Разградский», микрорайон «Первый», ЖК «Дом Самолет».

ИА «Орелград»

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