В Орле залечат раны поврежденных техникой деревьев на улице 60-летия Октября

13.3.2023 | 16:04 ЖКХ, Новости

Стволы пострадавших при кронировании деревьев покрыли масляной краской.

Чуть позже лечение насаждений продолжат.

Как пояснили в мэрии Орла, деревья вдоль улицы 60-летия Октября пострадали во время процедуры кронирования. Техника оставила на стволах порезы и царапины. В настоящее время поврежденные участки покрыли масляной краской. Это поможет обеззаразить «травмы».

«Когда позволят погодные условия и станет посуше, покроем сверху садовым варом. Сейчас им работать, к сожалению, нельзя», — добавила заместитель директора МУП «Зеленстрой» по зеленым насаждения Татьяна Можина.

Специалисты утверждают, что на затягивание повреждений на стволах уйдет нескольких недель. После «лечения» деревья покроются привычным пышным цветом.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования