В Орле залечат раны поврежденных техникой деревьев на улице 60-летия Октября

Стволы пострадавших при кронировании деревьев покрыли масляной краской.

Чуть позже лечение насаждений продолжат.

Как пояснили в мэрии Орла, деревья вдоль улицы 60-летия Октября пострадали во время процедуры кронирования. Техника оставила на стволах порезы и царапины. В настоящее время поврежденные участки покрыли масляной краской. Это поможет обеззаразить «травмы».

«Когда позволят погодные условия и станет посуше, покроем сверху садовым варом. Сейчас им работать, к сожалению, нельзя», — добавила заместитель директора МУП «Зеленстрой» по зеленым насаждения Татьяна Можина.

Специалисты утверждают, что на затягивание повреждений на стволах уйдет нескольких недель. После «лечения» деревья покроются привычным пышным цветом.

ИА «Орелград»