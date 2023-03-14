Орловцы продолжают жаловаться на «несуществующие» долги по зарплате

Тематический прием по вопросам нарушений трудовых прав провела прокуратура.

В прокуратуре Орловской области состоялся тематический прием граждан по вопросам нарушений их трудовых прав. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, провел его заместитель прокурора региона Сергей Панкратов. К нему обратились 12 граждан, причем прием жителей Мценского и Кромского районов состоялся по видеосвязи, поскольку у граждан не было возможности приехать в Орле. Как выяснилось, у работников на местах накопилось немало жалоб.

«Так, работники ООО «Фабрика мебели «Клен», ООО «Торг-Инвест» обратились к заместителю прокурора области с вопросами о невыплате им заработной платы, — сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. — Также поступили обращения от работников различных организаций о проверке правильности начислений зарплаты, законности действий работодателей в связи с вызовом работника на работу во время простоя предприятия, непредставления и неоплаты учебного отпуска, невыплаты расчетных при увольнении и другим вопросам».

Сергей Панкратов не только ответил на вопросы и разъяснил положения действующего законодательства, но и поручил принять оперативные меры к восстановлению прав граждан и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. По ряду обращений установлены сокращенные сроки выполнения поручений, результаты рассмотрения заместитель прокурора области поставил на личный контроль.

Отметим, что согласно официальной статистике просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области нет уже более одного года. На днях Орелстат сообщил, что в январе и феврале 2023 года сведений о такой задолженности от предприятий и организаций, подлежащих статистическом наблюдению, не поступало. Весь 2022 год таких сведений тоже не поступало. В последний раз данные о долге по зарплате публиковались в 2021 году. Тогда он был зарегистрирован в ноябре и составил 338 тысяч рублей на всю область.

Между тем, на недавно прошедшем итоговом заседании коллегии прокурор Орловской области Алексей Тимошин отметил, что в прошлом году в Орловской области по фактам выявленных нарушений трудового законодательства было внесено более 660 актов прокурорского реагирования, по инициативе прокуроров было возбуждено пять уголовных дел. Кроме того, по мерам, принятым прокуратурой, было погашено свыше 27 миллиона рублей задолженности по зарплате. Резюмируя сказанное, прокурор области потребовал продолжить работу по обеспечению трудовых прав граждан и подчеркнул, что реакция на нарушения в этой сфере должна быть жесткой и оперативной.

ИА «Орелград»