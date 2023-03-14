Орловская область передала бойцам ружье «Гарпия» и тепловизоры

Оборудование приобретено на средства жителей и бизнеса.

Партию спецоборудования для орловских бойцов СВО глава региона Андрей Клычков передал на встрече с командиром войсковой части Мценского района Александром Кожемяко. Он доставит на фронт тепловизоры, рации и другое необходимое оборудование.

Также в посылке отправили радиоэлектронное ружье «Гарпия» и квадрокоптер. Все это удалось закупить при участии рядовых жителей Орловской области, которые активно поддерживают бойцов СВО.

«Вопрос национальной безопасности давно стал для всех нас личным, — отметил губернатор в соцсетях. — Армия страны сегодня – это наши с вами родственники, друзья и близкие, соседи или коллеги, земляки. И каждый может им помочь, дать больше возможностей».

Также в ходе встречи губернатор и командир войсковой части обсудили обстановку в Орловской области на фоне происходящего в приграничных районах России. Стороны договорились держать связь и максимально оперативно реагировать на возникающие вопросы.

ИА «Орелград»