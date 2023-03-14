Последний прокат. В Орле закрывают ледовый сезон

Каток на площади Ленина отработает последний день 15 марта.



Жителей областного центра приглашают еще раз насладиться прелестями одного и любимых зимних развлечений в середине марта. Последний день работы катка на площади Ленина в этом сезоне – 15 марта. Погода больше не позволяет сохранить лед.

Напомним, что вход на каток со своими коньками – бесплатный. При отсутствии инвентаря его можно взять в прокат. Утром работает инструктор, который поможет поставить на коньки начинающих фигуристов и хоккеистов.

Закрыть ледовый сезон на открытом воздухе можно с 10.00 по 21.30.

ИА «Орелград»