Последний прокат. В Орле закрывают ледовый сезон

14.3.2023 | 15:15 Новости, Спорт

Каток на площади Ленина отработает последний день 15 марта.

Фото пресс-службы Администрации Орла

Жителей областного центра приглашают еще раз насладиться прелестями одного и любимых зимних развлечений в середине марта. Последний день работы катка на площади Ленина в этом сезоне – 15 марта. Погода больше не позволяет сохранить лед.

Напомним, что вход на каток со своими коньками – бесплатный. При отсутствии инвентаря его можно взять в прокат. Утром работает инструктор, который поможет поставить на коньки начинающих фигуристов и хоккеистов.

Закрыть ледовый сезон на открытом воздухе можно с 10.00 по 21.30.

ИА «Орелград»

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