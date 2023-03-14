В Ливнах оштрафовали подрядчика, проектировавшего очистку русла Сосны 

14.3.2023 | 10:34 Закон и порядок, Новости

Директора фирмы привлекли к административной ответственности, сообщают в прокуратуре Орловской области.

В ходе проверки установлено, что в марте прошлого года региональный Департамент надзорной и контрольной деятельности заключил контракт с ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» на разработку проекта по расчистке русла реки Сосна в Ливнах. При этом в техзадании был указан срок выполнения работ – 30 ноября 2022 года.

Однако к указанному в контракте дню проект выполнен не был. По факту допущенных нарушений условий договора директору подрядной организации внесли представление, а также возбудили административное дело. По итогам рассмотрения материалов суд назначил руководителю подрядной организации штраф в размере 37 147 рублей.

После вмешательства прокуратуры необходимую проектную документацию выполнили и представили заказчику для дальнейшей работы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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