В Орле простятся с ветераном Великой Отечественной войны Абрамом Миркиным

Как сообщают в мэрии Орла, прощание состоится 15 марта в Орловском городском центре культуры.

Начало гражданской панихиды в 11.00. В полдень пройдет траурный митинг.

Похоронят Абрама Миркина на старом Наугорском кладбище Орла. Все желающие могут присоединиться к прощанию с легендарным ветераном.

Напомним, Абрам Израилевич прошел Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Он был командиром зенитного огневого взвода и участвовал в боях на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном фронтах, а также в обороне и освобождении Ленинграда.

Был дважды ранен. Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами.

После демобилизации ветеран приехал в Орел и помогал местным жителям восстанавливать город. Орловцы помнят его как яркую личность и активного участника общественной жизни города.

ИА «Орелград»