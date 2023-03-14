В Орле встретили бойцов ОМОНа, вернувшихся из зоны СВО

14.3.2023 | 9:39 Новости, СВО

40 бойцов прибыли на отдых, впереди очередная командировка.

Жители Орловского муниципального округа приветствовали бойцов, вернувшихся живыми и здоровыми, сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Также прикрепил к записи небольшой клип. Бойцов встречали с иконой, хлебом и солью, организовали праздничный обед и выступление музыкантов, исполнивших патриотические песни.

Глава региона отметил, что знает, в каких непростых условиях приходится работать. Однако поставленные цели сотрудниками ОМОНа достигнуты.

«Командиры и личный состав продемонстрировали высокую профессиональную подготовку», — подчеркнул губернатор.

Андрей Клычков напомнил, что все жители вносят свой вклад в победу, в том числе оказывая всестороннюю помощь и поддержку  нашей армии.

ИА «Орелград»

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