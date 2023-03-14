В Орловской области заметно вырос спрос на отдых

Аналитики оценили региональный рынок оказания платных услуг населению.

Орелстат обнародовал оперативные данные о социально-экономическом развитии Орловской области по итогам января 2023 года. В частности, сотрудники этого ведомства проанализировали состояние дел на региональном рынке оказания платных услуг населению. Сообщается, что в первом месяце текущего года жителям региона в целом было оказано платных услуг на общую сумму 3,889 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это оказалось на 5,1 процента больше, чем годом ранее.

«В структуре платных услуг населению 67,1 процента составляют жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги», — отмечает Орелстат.

Обращает на себя внимание тот факт, что по целому ряду направлений спрос на услуги возрос, причем очень значительно. Например, по сравнению с январем 2022 года на 58,8 процента больше было оказано услуг в сфере культуры, на 55,7 процента – услуг в сфере туризма. При этом спрос на услуги санаторно-курортных организаций по сравнению с прошлым годом вырос 9,6 раза. Общая стоимость данных услуг, оказанных в январе, составила 6,3 миллиона рублей.

Кроме того, на 20,3 процента возрос объем оказанных орловцам платных услуг в сфере физической культуры и спорта, на 18,1 процента увеличился объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения граждан. Примечательно, что на 42,9 процента в Орловской области вырос спрос и на курьерские услуги. Похоже, рынок курьерских услуг развивается стремительно и является одним из наиболее перспективных на всем рынке платных услуг.

Однако некоторые подотрасли утратили позиции, завоеванные годом ранее. Например, на 18,4 процента снизился стоимостной объем услуг, оказанных орловцам фитнес-центрами и спортивными клубами; на 14,2 процента снизились показатели работы в сфере оказания почтовых услуг. Более трех процентов потеряли компании, оказывающие орловцам телекоммуникационные услуги.

Тем временем, отделение Социального фонда России по Орловской области сообщило о том, что в 2022 году правом на санаторно-курортное лечение воспользовались 646 орловских льготников. Они поправляли свое здоровье в санаториях Брянской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Кабардино-Балкарии. Правом на получение путевки обладают федеральные льготники при наличии определенных медицинских показаний (решение выносит орган МСЭ). Выдается она при условии, что гражданин не отказался от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно.

ИА «Орелград»