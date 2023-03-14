В Покровском районе главу села обязали построить детскую площадку

Прокуратура Орловской области выступила в защиту ребят из Моховского сельского поселения.

Прокуратура выяснила, что в Моховском сельском поселении проживают более 500 человек, из них 90 – дети. При этом нет ни одной общедоступной детской игровой площадки.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию сельсовета обустроить безопасную игровую площадку с соответствующим оборудованием. Также необходимо закрепить за ней ответственную организацию, которая будет ее обслуживать и поддерживать в надлежащем состоянии.

Суд удовлетворил иск прокурора. Администрацию Моховского сельского поселения обязали построить детскую площадку. Надзорное ведомство контролирует ход исполнения решения суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ИА «Орелград»