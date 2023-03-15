Орловские бойцы СВО поблагодарили земляков за гуманитарную посылку

Партию собрали предприниматели Орла и волонтеры.

Гуманитарный груз с продовольствием и медикаментами для бойцов добрался до депутата Орловского городского Совета Владимира Строева и его мотострелковой роты. Груз весом 350 килограммов доставили на границу. В ответ на поддержку прислали видеоблагодарность. Ролик опубликован в соцсетях администрации Орла.

«Уважаемые жители Орла, хочу поблагодарить вас за оперативную поддержку, которую вы оказали в адрес нашего батальона и моей роты в частности. Особая благодарность Ирине Валерьевне Проваленковой, за ту оперативность, те медикаменты, те продукты, которые сегодня группа волонтеров из города Орла мне сегодня привезли», — поблагодарил Владимир Строев.

Добавим, что важный груз удалось собрать силами муниципальных аптек, Знаменского СГЦ, Сбербанка, ТД «Большой», гипермаркета «Маяк» и ИП Емельянова. Также помогли волонтёрские организации «Войско заботы» и «По зову сердца 57».

Напомним, Владимир Строев, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов и племянник экс-губернатора Егора Строева, принят в штат мотострелкового полка в должности замкомандира полка связи в октябре 2022 года.

ИА «Орелград»