Полиция ждет от орловцев информацию о торговцах смертью

В регионе стартовала традиционная антинаркотическая акция.

Орловская область присоединилась к традиционной профилактической всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Она проводится несколько раз в год. Первый, весенний этап акции пройдет по 24 марта. В ее рамках на территории Орловской области заинтересованными органами будут проведены профилактические мероприятия. Их общая цель заключается в предупреждении потребления подростками и молодежью новых видов психоактивных веществ. Для этого, кстати, будут проверяться места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Еще одна задача акции, как отмечают ее организаторы, — привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке оперативно-значимой информации. Кроме того, в рамках мероприятия планируется оказание квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Сообщать о торговцах смертью орловцы могут в полицию по телефонам: «02» (с мобильного «102») или (4862) 41-38-56 (УМВД России по Орловской области), а также в дежурные части районных отделов МВД. По вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обращаться в Орловский наркологический диспансер» (77-07-03) и по Молодежному телефону доверия (44-52-55).

По данным регионального УМВД, только в январе 2023 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 35 фактов незаконного оборота наркотических средств. В их числе было выявлено 24 тяжких и особо тяжких преступления, 17 — совершенных в крупном и особо крупном размере, 17 — связанных со сбытом наркотиков. По выявленным преступлениям из незаконного оборота изъято 0,929 кг наркотических средств. К уголовной ответственности по расследованным уголовным делам привлечено 30 лиц. Также было пресечено 48 административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков.

«В рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками УКОН УМВД в отчетном периоде проведено 17 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 540 человек, из которых 495 – несовершеннолетние, — следует из информации УВМД. — Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

ИА «Орелград»