Ревнивый житель Орла ответит за смертельный удар туристическим ножом 

В региональном СК сообщили о завершении расследования.

Установлено, что 30 декабря прошлого года нетрезвый житель Орла в квартире дома на улице Родзевича-Белевича повздорил с 28-летней знакомой. Ссора произошла на почве ревности. В порыве гнева мужчина ударил женщину туристическим ножом в бедро. От полученной травмы потерпевшая скончалась.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, сообщили в региональном СК.

В настоящее время материалы с утвержденным в прокуратуре обвинением передано в суд.

ИА «Орелград»