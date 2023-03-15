В Орле научились производить 50 тонн масла из 1 кг сырья

Подозрительное производство было выявлено в ходе планового мониторинга.

В Орловской области нашлось уникальное предприятие, которое, судя по его документации, нашло способ производства более чем 50 тонн молочной продукции всего из 1 килограмма сырья. Невероятно рентабельный бизнес выявили сотрудники Территориального управления Россельхознадзора при проведении планового мониторинга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они отслеживали и анализировали информацию, внесенную участниками товарооборота в государственную систему «Меркурий».

«Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнаружено предприятие Орловской области ООО «Мастерторг», которое в период с ноября 2022 года по январь 2023 года выработало 51 тонну молочной продукции из 1,3 килограмма сырья, — следует из ведомственного сообщения. — Анализ электронных ветеринарных сопроводительных документов показал, что в качестве сырья производитель использовал масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское с массовой долей жира 72,5%, поступившее с фантомной площадки ООО «Эверест» (г. Москва)».

Эксперты проследили производственные транзакции и установили, что всего из 1,3 кг сырья «Мастерторг» сумел выработать 39 486 кг масла сладко-сливочного, несоленого «Традиционного» с массовой долей жира 82,5%, а также 11 605 кг масла сладко-сливочного, несоленого «Крестьянского» с массовой долей жира 72,5%. Далее орловское масло, полученное, вероятно, неизвестным науке способом, была направлена на продажу в Санкт-Петербург, Ростовскую и Рязанскую области.

«Производственная площадка «Мастерторг» признана фантомной и исключена из ФГИС «Цербер» по причине отсутствия фактического осуществления деятельности по адресу регистрации: Орловская область, Орловский район, п. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 12, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Информация о деятельности предприятия передана в правоохранительные органы, в УФНС. О поступлении в регионы продукции неизвестного происхождения проинформированы соответствующие территориальные управления Россельхознадзора. Кроме того, надзорным органом принято решение о признании недействительной декларации о соответствии на указанную молочную продукцию».

ИА «Орелград»