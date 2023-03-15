В Орле новый начальник управления градостроительства

15.3.2023 | 10:48 Важное, Новости, Общество

На должность назначена Мария Родштейн.

О кадровых переменах сообщила 15 марта пресс-служба администрации Орла. Прежде Мария Родштейн занимала должность заместителя начальника управления градостроительства. Место руководителя оказалось вакантным после увольнения Владимира Плотникова. По сообщению СМИ, он покинул горадминистрацию «по семейным обстоятельствам».

Мария Родштейн – уроженка Орла. Имеет четыре высших образования, в том числе строительное – окончила магистратуру в ОГАУ им. Н.В. Парахина. С 2005 года работала в коммерческих организациях в должностях от инженера до главного архитектора. В управлении градостроительства администрации Орла трудится с 2015 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования