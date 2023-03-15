В Орле новый начальник управления градостроительства

На должность назначена Мария Родштейн.

О кадровых переменах сообщила 15 марта пресс-служба администрации Орла. Прежде Мария Родштейн занимала должность заместителя начальника управления градостроительства. Место руководителя оказалось вакантным после увольнения Владимира Плотникова. По сообщению СМИ, он покинул горадминистрацию «по семейным обстоятельствам».

Мария Родштейн – уроженка Орла. Имеет четыре высших образования, в том числе строительное – окончила магистратуру в ОГАУ им. Н.В. Парахина. С 2005 года работала в коммерческих организациях в должностях от инженера до главного архитектора. В управлении градостроительства администрации Орла трудится с 2015 года.

ИА «Орелград»