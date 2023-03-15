В Орле пройдет автопробег в честь годовщины присоединения Крыма

15.3.2023 | 15:15 Новости, Общество

Инициатором стала волонтёрская организация «По ZOVу сердца». Идею поддержали в администрации Орла.

Автопробег «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!» посвящен годовщине присоединения Крыма к России. Жителей Орла приглашают присоединиться к акции. При себе нужно иметь флаги России, можно – Орла, Орловской области.

Так, автопробег состоится в субботу, 18 марта. Сбор участников на парковке торгового центра «РИО». Участников ожидают с 10.00. Старт автопробегу будет дан в 11.00.

Добавим, что маршрут акции пройдет по местам боевой славы Орла и финиширует у памятника Танкистам-фрунзенцам. По завершении автопробега его участники возложат цветы к монументу.

ИА «Орелград»

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