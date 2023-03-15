Жители Орловской области хранят в банках 112 миллиардов рублей

Рост в сравнении с началом 2022 года 9%.

Всего на данный момент орловцы хранят в банках сбережения на общую сумму 112 миллиардов рублей. Годом ранее на этот же момент жители области хранили более 102 миллиардов рублей. Причем рублевых вкладов подавляющее большинство – 94%.

Также в 2023 году выросли депозиты юрлиц – на 11%. А у индивидуальных предпринимателей – на 15%.

Добавим, что с октября прошлого года банки обязали подробно информировать вкладчиков об условиях хранения средств.

«Также банки должны сообщить вкладчикам минимальную гарантированную ставку. Это исключает для банка возможность рекламировать очень высокий процент, но со сложным условием, о котором менеджер может «забыть» предупредить клиента», — уточняют в орловском отделении Банка России.

А с февраля текущего года кредитные организации обязаны указывать на своих сайтах условия изменения ставок и их возможные значения тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты.

ИА «Орелград»