Клычков сообщил, что проверка информации о «вооруженной группе» продолжается

Губернатор Орловской области проинформировал, что она в настоящее время не подтверждается.

Проверкой заняты силовые ведомства во взаимодействии с органами власти.

«Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными», — подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, глава региона 16 марта около 13:00 написал в соцсетях, что проводится проверка сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц.

Отметим, 19 февраля у станции Глазуновка Орловской области машинист увидел людей в камуфляже у путей. Они показались ему подозрительными. Мужчина уведомил диспетчера, та связалась с правоохранителями. Проверка повреждения путей или элементов инфраструктуры не обнаружила.

ИА «Орелград»