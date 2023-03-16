Клычков сообщил, что проверка информации о «вооруженной группе» продолжается

16.3.2023 | 20:26 Важное, Новости, Общество

Губернатор Орловской области проинформировал, что она в настоящее время не подтверждается.

Проверкой заняты силовые ведомства во взаимодействии с органами власти.

«Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными», — подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, глава региона 16 марта около 13:00 написал в соцсетях, что проводится проверка сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооружённых лиц.

Отметим, 19 февраля у станции Глазуновка Орловской области машинист увидел людей в камуфляже у путей. Они показались ему подозрительными. Мужчина уведомил диспетчера, та связалась с правоохранителями. Проверка повреждения путей или элементов инфраструктуры не обнаружила.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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