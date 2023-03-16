Клычков сообщил о проверке информации о вооруженных людях

16.3.2023 | 14:01 Важное, Новости, Происшествия

Глава Орловской области отреагировал на посты в соцсетях.

16 марта около 13:00 губернатор Андрей Клычков разместил информацию о появлении некоторых тревожных сообщений. Якобы на территории одного из районов региона заметили группу вооружённых лиц.

«В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается. О результатах проверки сообщу дополнительно», — написал Андрей Клычков.

В феврале правоохранители проверяли информацию о людях в камуфляже около железнодорожных путей на направлении Москва – Курск. Подозрительных граждан приметил машинист. Переданная им информация была проверена. Правоохранители не нашли повреждений.

ИА «Орелград»

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