Клычков сообщил о проверке информации о вооруженных людях

Глава Орловской области отреагировал на посты в соцсетях.

16 марта около 13:00 губернатор Андрей Клычков разместил информацию о появлении некоторых тревожных сообщений. Якобы на территории одного из районов региона заметили группу вооружённых лиц.

«В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается. О результатах проверки сообщу дополнительно», — написал Андрей Клычков.

В феврале правоохранители проверяли информацию о людях в камуфляже около железнодорожных путей на направлении Москва – Курск. Подозрительных граждан приметил машинист. Переданная им информация была проверена. Правоохранители не нашли повреждений.

ИА «Орелград»