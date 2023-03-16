На Орловщине сократилось число немцев и выросло число таджиков

Орелстат сообщил об итогах Всероссийской переписи населения 2020 года.



Специалисты Орелстата обнародовали очередной пресс-релиз, посвященный подведению итогов прошедшей Всероссийской переписи населения. На этот раз специалисты огласили полученные данные о национальном составе населения региона и владению языками. В Орелстате подчеркнули, что перепись населения является единственным источником сведений о национальном составе жителей страны. И даже при этом национальная принадлежность учитывалась в произвольной форме по самоопределению строго со слов опрашиваемого.

«В Орловской области свою национальную принадлежность указали 92,9 процента населения, а 7,1 процента отказались отвечать на данный вопрос переписного листа, — следует из информации Орелстата. — По сравнению с предыдущей переписью выросла численность курдов, узбеков, таджиков (в 1,3-2 раза) и сократилась численность белорусов, немцев, евреев и татар (в 2-2,5 раза)».

Русские, среди указавших национальную принадлежность, составляли на момент переписи 631,6 тысячи человек, или 95,3 процента опрошенных. По сравнению с переписью 2010 года таких людей стало меньше на 107,4 тысячи человек, а их доля в общем числе респондентов сократилась на 0,7 процента. Вторыми по численности среди населения региона стали украинцы, которых в Орловской области насчитывается 3,2 тысячи человек. Третья позиция – у армян (2,8 тысячи человек).

«По данным Всероссийской переписи населения русским языком владеют 676 тысячи человек, из них горожан – 442 тысячи человек, сельского населения – 234 тысячи, — добавили в Орелстате. — Владение русским жестовым языком глухих указали 1,3 тысячи человек. Среди других языков наиболее распространенными являются английский, немецкий, украинский и французский языки».

ИА «Орелград»