Орловщина обзаведется стратегией экспорта до конца года

Губернатор поручил сразу трем департаментам разработать новый документ.

Как уже сообщал «Орелград», губернатор Андрей Клычков узаконил список поручений, которые сам озвучил в инвестиционном послании в феврале этого года. А уже в марте основные тезисы из выступления главы региона были включены в официальное распоряжение губернатора. В частности, Андрей Клычков распорядился до 30 декабря 2023 года разработать стратегию Орловской области по обеспечению благоприятных условий для ведения экспортной деятельности, а также региональную программу развития экспорта до 2030 года.

Интересно, что ответственными за выполнение данного поручения стали сразу три региональных департамента: экономического развития и инвестиционной деятельности; промышленности и торговли; сельского хозяйства. Над решением поставленной задачи вместе с ними должен работать Орловский региональный экспортный центр. В своем инвестиционном послании Андрей Клычков пояснил, что развитие остается приоритетным направлением, но с учетом меняющейся геополитической обстановки необходимы переориентация экспортных потоков и выход на новые зарубежные рынки.

«Андрей Клычков отметил, что внешнеэкономическую деятельность на постоянной основе в Орловской области осуществляют 410 предприятий, из них 238 являются экспортерами, — сообщила ранее пресс-служба губернатора. — Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве экспортеров составляет 85 процентов. В прошлом году торгово-экономическое сотрудничество осуществлялось с 84 странами мира, в 65 стран производился экспорт».

Согласно официальным данным в прошлом году на поддержку орловских экспортеров было выделено 27,4 миллиона рублей. Предприятиями, получившими государственную поддержку, заключено 112 контрактов на поставку региональной продукции за рубеж на сумму 8,3 миллиона долларов США. В условиях жестких санкций было выведено на экспорт семь новых компаний.

ИА «Орелград»