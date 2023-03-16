Под Орлом «торговке зельем» ограничили свободу

Дело о незаконном сбыте опасной продукции рассмотрел суд в Хотынце.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, на днях было рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. По такой статье судят граждан, которых в простонародье принято называть самогонщиками. В пресс-службе суда при этом подчеркнули, что подсудимая оказалась своего рода «рецидивисткой». Дело в том, что ранее она уже была судима по той же статье УК РФ за совершение преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

В рамках нового уголовного дела следствием и судом было установлено, что в период с апреля по июль 2022 года женщина из корыстных побуждений с целью получения прибыли вновь осуществила сбыт самогона объемом 0,5 литра. Она не знала, что это была проверочная закупка. Однако она заведомо знала, так посчитал суд, что изготовленный ей и хранящийся у нее крепкий спиртной напиток домашней выработки – самогон — не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и может при его употреблении вовнутрь повлечь наступление тяжкого вреда здоровью человека или смерть.

«В судебном заседании подсудимая свою вину в инкриминируемом ей деянии не признала, — отметили в ведомственной пресс-службе. — С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории преступлений небольшой тяжести, данных о личности виновной, обстоятельств дела, смягчающих наказание, а также учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновной, на условия жизни ее семьи, суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»