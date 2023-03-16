Судебные приставы ответят на вопросы о защите прав мобилизованных

В УФССП по Орловской области готовы проконсультировать граждан по актуальным вопросам.

Личный прием организован в подразделениях регионального УФССП и на базе Семейного многофункционального центра. Судебные приставы проконсультируют членов семей мобилизованных граждан, а также мужчин, проходящих службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции. Также они разъяснят порядок и меры поддержки мобилизованных и их семей.

Так, прием организован в УФССП России по Орловской области по адресу: Орел, ул. Авиационная, д. 5, а также в городских и районных подразделениях судебных приставов 16 марта с 10.00 до 18.00. В Семейном многофункциональном центре на улице Комсомольской 102а прием будет проходить также 16 марта с 11.00 до 13.00. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

ИА «Орелград»