В Ливнах шестилетняя девочка случайно закрылась в квартире

Орловские спасатели помогли родителям ребенка проникнут в запертое помещение.

Сообщение о происшествии поступило дежурному накануне, 15 марта, около двух часов дня. В квартире дома по улице Крестьянской в Ливнах оказалась взаперти шестилетняя девочка. Дверь случайно захлопнулась, а самостоятельно ребенок не мог справиться с замком.

На помощь малышке пришли спасатели. Они открыли дверь специальным инструментом и освободили ребенка, сообщают в ГУ МЧС России по Орловской области. Семья поблагодарила спасателей за отзывчивость и оперативную работу.

ИА «Орелград»