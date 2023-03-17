Басманный суд Москвы отправил под арест Александра Коршунова

Высокопоставленный полицейский заключен под стражу до 15 мая 2023 года.

Текст постановления суда цитирует ТАСС. О задержании начальника регионального УГИБДД 17 марта сообщили «Орловские новости».

Ранее вменяемые Александру Коршунову проступки перечислял СКР. В релизе фигурировали мошенничество, превышение полномочий, незаконное предпринимательство. Следствие считает, что Александр Коршунов принимал непосредственное участие в работе ряда юридических лиц. Подконтрольным фирмам создавались особые условия. Так, их рекламу крутили в отделениях ведомства. Их курсанты в первую очередь сдавали экзамены на права. Кроме того, УГИБДД арендовало у аффилированных Коршунову фирм помещения.

Начальнику орловской автоинспекции также вменяют организацию заключения госконтрактов на обслуживание комплексов фиксации нарушений ПДД на максимально выгодных условиях для подконтрольной компании. 16 эпизодов на 55 млн рублей. Самым безобидным на общем фоне выглядит получение зарплаты доцента в Орловском юридическом институте без фактического преподавания.

В УМВД России по Орловской области прокомментировали задержание коллеги. В полиции отметили, что Александр Коршунов отстранен от выполнения служебных обязанностей.

«При подтверждении вины указанного лица он понесёт наказание в установленном законом порядке».

ИА «Орелград»