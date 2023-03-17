Губернаторский совет по бизнесу будет собираться вдвое реже

Внесены изменения в некоторые правовые акты Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков, в целях поддержания правовой базы Орловской области в актуальном состоянии, постановил внести изменения в указ о создании экспертного совета по развитию предпринимательства. Данный коллегиальный совещательный орган с 2018 года действует при губернаторе. Большинство поправок носят сугубо технический характер, в частности, уточняется название органов власти, представители которых являются участниками совета.

Поправка была внесена и в пункт 6.1 указа. Согласно этой норме заседания совета проводились по мере необходимости, но не менее двух раз в год. Теперь они будут проводиться по мере необходимости, но не менее одного раза в год. Отметим, что Андрей Клычков сам возглавляет указанный совет. В его состав также входят уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин, зам. губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов, директор департамента по международным связям ОГУ имени Тургенева Светлана Аронова, председатель совета директоров акционерного общества «Картофельная Нива Орловщины», советник губернатора на общественных началах Сергей Будагов, гендиректор «Научно-технического центра «Фобос-НТ» Андрей Гусаров, гендиректор «Группы компаний «Навигатор» Александр Семкин и другие.

Указанный совет является экспертно-консультативным органом, созданным с целью организации работы по выработке предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования, затрагивающего интересы предпринимательства. Его решения носят рекомендательный характер. Совет действует на постоянной основе. Основными задачами являются активизация поддержки предпринимательства со стороны органов местного самоуправления, разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических и организационных препятствий развитию предпринимательства, участие в организации подготовки кадров для бизнеса и специалистов для органов власти, разработка предложений по совершенствованию налогообложения, системы и механизма финансово-кредитной поддержки предпринимателей и прочее.

Совет участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей, вырабатывает рекомендации и предложения по расширению деловой активности, анализирует состояние и проблемы развития малого и среднего бизнеса, готовит предложения по их решению, осуществляет взаимодействие с органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области. Коллегиальный орган состоит из председателя, двух его заместителей, ответственного секретаря и рядовых членов.

ИА «Орелград»