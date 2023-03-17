Клычков поставил точку в информации о «диверсантах»

17.3.2023 | 20:03 Важное, Новости, Происшествия

Губернатор Орловской области рассказал, как родилась история о вооруженной группе.

Андрей Клычков поздним вечером 17 марта разместил пост, объясняющий тревожные сообщения вчерашнего дня. По его  словам, сейчас уже можно «поставить точку».

«Вчера утром от жителя Брянской области в органы внутренних дел поступило заявление о якобы доставлении им на территорию Орловской области четырех вооруженных лиц», — проинформировал Андрей Клычков.

Губернатор сообщил, что данные проверялись правоохранителями нашего региона, Курской, Брянской, Белгородской областей.

«… установлено, что данные в заявлении являются ложными. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лица их предоставивших», — написал Андрей Клычков.

Губернатор отметил и положительный момент произошедшего. Тщательная проверка информации позволила провести отработку взаимодействия правоохранительного блока и органов власти сразу нескольких регионов. Кроме того, зафиксировано размещение фейков на интернет-ресурсах.

Глава Орловщины призвал пользоваться исключительно официальными источниками информации.

Напомним, ранее ряд каналов сообщил, что граждан, на которых указал заявитель, остановили в городе Валуйки. При них не нашли оружия. Мужчина заявил о лицах, готовящихся «делать теракты», потому что его банально подрезали на дороге.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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